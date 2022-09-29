Ландсбергис считает, что на саммит ЕС по энергетике должна ехать премьер Шимоните, а не президент Науседа

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что премьер-министр Ингрида Шимоните, а не президент Гитанас Науседа, должна отправиться на предстоящий Совет руководителей ЕС, где будет обсуждаться энергетика.
По его словам, весьма вероятно, что план по сдерживанию цен на энергоносители придется обсуждать лидерам стран Евросоюза (ЕС), так как по нему есть разногласия на более низком уровне.
«Есть огромная вероятность, и сегодня, по мере развития ситуации, кажется, что решения будут приниматься в Совете руководителей ЕС. Мы неоднократно предлагали менять тех, кто представляет в Совете руководителей, в зависимости от того, какие темы обсуждаются», — сказал глава литовской дипломатии в интервью телеканалу LRT в среду.
«Эта тема, очевидно, входит в компетенцию правительства, и я думаю, что было бы правильно, если бы премьер-министр отправилась на саммит. Она могла бы ввести переговоры, договориться о наиболее справедливых для Литвы решениях, ну а потом вернуть президенту право ездить на другие заседания Советов руководителей, где обсуждались бы вопросы, связанные с внешней политикой и обороной», — добавил он.
По словам Ландсбергиса, это, возможно, помогло бы «несколько сбалансировать вопрос ответственности, кто, когда, за что, отвечает, когда мы говорим о внутренней политике».
В пятницу министры энергетики ЕС обсудят представленные Европейской комиссией (ЕК) предложения о том, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей.
В 2020 году консерваторы, сформировавшие после выборов правящее большинство Сейма и правительства, в начале срока призывали президента попеременно с премьер-министром представлять Литву на саммитах, а не представлять страну в одиночку.
Однако в итоге из-за возражений Науседы эти призывы стихли.
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