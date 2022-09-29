Ландсбергис считает, что на саммит ЕС по энергетике должна ехать премьер Шимоните, а не президент Науседа

«Есть огромная вероятность, и сегодня, по мере развития ситуации, кажется, что решения будут приниматься в Совете руководителей ЕС. Мы неоднократно предлагали менять тех, кто представляет в Совете руководителей, в зависимости от того, какие темы обсуждаются», — сказал глава литовской дипломатии в интервью телеканалу LRT в среду.

«Эта тема, очевидно, входит в компетенцию правительства, и я думаю, что было бы правильно, если бы премьер-министр отправилась на саммит. Она могла бы ввести переговоры, договориться о наиболее справедливых для Литвы решениях, ну а потом вернуть президенту право ездить на другие заседания Советов руководителей, где обсуждались бы вопросы, связанные с внешней политикой и обороной», — добавил он.

По словам Ландсбергиса, это, возможно, помогло бы «несколько сбалансировать вопрос ответственности, кто, когда, за что, отвечает, когда мы говорим о внутренней политике».

В пятницу министры энергетики ЕС обсудят представленные Европейской комиссией (ЕК) предложения о том, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей.

В 2020 году консерваторы, сформировавшие после выборов правящее большинство Сейма и правительства, в начале срока призывали президента попеременно с премьер-министром представлять Литву на саммитах, а не представлять страну в одиночку.

Однако в итоге из-за возражений Науседы эти призывы стихли.

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