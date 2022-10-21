Ландсбергис: стремление Литвы диверсифицировать рынки оправдало себя

По его словам, открытая и основанная на правилах мировая торговля очень важна для экономики Литвы.

«Более 40 процентов всего экспорта Литвы вывозится за пределы Евросоюза, поэтому, на мой взгляд, развитие соглашений о свободной торговле ЕС является одним из основных инструментов, обеспечивающих рост нашей экономики», — сказал Ландсбергис.

По словам заместителя министра иностранных дел Мантаса Адоменаса, статистика внешней торговли за 2021 год показывает, что объемы торговли со странами, не входящими в ЕС, значительно увеличились.

«Например, в прошлом году объем торговли Литвы с Австралией увеличился на 9%, с Японией — на 10%, с Тайванем — на 31%, с Южной Кореей — на 36%, с США — на 39%», — сказал Адоменас позже на форуме.

Глава МИД также призвал к более широкому использованию партнерства и союзов и созданию коалиций стран-единомышленников в качестве противовеса авторитарным режимам.

«Сегодняшняя задача не только ответственных политиков, но и ответственного бизнеса — работать вместе и совместно снижать риски, исходящие от таких авторитарных государств, как Китай и Россия», — сказал министр иностранных дел.

По его словам, в последнее время Литва пережила множество вызовов — пандемию коронавируса, гибридную атаку режима Лукашенко, экономический шантаж Китая, энергетическую войну, спровоцированную Россией, и последствия войны в Украине.

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