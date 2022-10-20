Пьянящая страсть в прекрасной Италии

Проводя дни на семейной вилле Роя, Вивьен случайно спасает девушку Анну, пострадавшую в аварии на мотоцикле. Постепенно между девушками возникает особая связь. Они купаются голыми в море, гуляют и часами разговаривают, но все это раздражает Роя. Оказывается, Анну с Роем связывает тайна, о которой Вивьен лучше не знать. Постоянное вмешательство Анны постепенно начинает разрушать отношения Роя и Вивьен. Пара сталкивается с испытаниями, которые они должны преодолеть, чтобы остаться вместе.

Очаровательные актеры, прекрасная Италия, необузданные чувства и пьянящая страсть в романтической драме «Любовные игры» — в кинотеатрах с 21 октября.

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