Пьянящая страсть в прекрасной Италии

С 21 октября в кинотеатрах стартует потрясающая романтическая драма «Любовные игры». В главной роли — кумир подростков, американская актриса, модель, блогер, певица и звезда канала „Disney“ Белла Торн.
Рой со своей девушкой Вивьен приезжает в дом своего детства в Италии. Короткий отпуск обещает прекрасное времяпрепровождение с семьей, с которой давно не виделся, а сицилийское солнце и прекрасная природа — романтические вечера, жаркие и страстные ночи вдвоем. Рой знает, что это та сумасшедшая рыжая, которую он ждал всю свою жизнь, с которой все будет особенным, незабываемым и умопомрачительным.
Проводя дни на семейной вилле Роя, Вивьен случайно спасает девушку Анну, пострадавшую в аварии на мотоцикле. Постепенно между девушками возникает особая связь. Они купаются голыми в море, гуляют и часами разговаривают, но все это раздражает Роя. Оказывается, Анну с Роем связывает тайна, о которой Вивьен лучше не знать. Постоянное вмешательство Анны постепенно начинает разрушать отношения Роя и Вивьен. Пара сталкивается с испытаниями, которые они должны преодолеть, чтобы остаться вместе.
Очаровательные актеры, прекрасная Италия, необузданные чувства и пьянящая страсть в романтической драме «Любовные игры» — в кинотеатрах с 21 октября.
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