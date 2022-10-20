Сила женщины в спектакле «Одинокий человеческий голос»

Белая комната… пустота… Хрупкая женщина кружится в карусели рутины, суетится, в ее глазах —

развалины жизни, множество вопросов без ответов, неизвестность, но в то же время — надежда,

безмерная сила, которая не позволяет опустить руки и остановиться. «Во имя любви, во имя жизни,

во имя ребенка в утробе матери!», — кричит внутренний голос героини.

Сколько одиночек в мире?! Катастрофы, войны, бедствия, равнодушие, постоянное бегство

порождают одиночество. Это было вчера, это происходит сейчас, истории повторяются. Видим ли

мы это, можем ли мы что-то изменить? Одна зрительница поделилась своими впечатлениями после

спектакля: «Меня переполняло непреодолимое желание немедленно позвонить своим близким,

мужу, которому я так редко говорю, как я ему благодарна, как сильно я его люблю и как он важен

для меня!».

А. Метальникова выросла в Висагинасе, её родители работали на атомной электростанции. Ей было

всего шесть лет, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Актрисе не пришлось столкнуться с

событиями, описанными в книге, но она и ее семья косвенно пострадали от катастрофы. А.

Метальникова поняла, что ей нужно говорить об этом, и что лучше всего она может сделать это на

сцене. По словам актрисы, в свете сегодняшних событий, трагедия может повториться: «Мы не

знаем, вернемся ли домой к своим семьям после работы!»

В создании моноспектакля принимал участие актер Владимир Дорондов, сценический партнёр

Александры Метальниковой, для которого эта постановка стала режиссерским дебютом.

Моноспектакль «Одинокий человеческий голос» получил множество наград: жюри-комиссия IX

фестиваля профессиональных театров им. Дали Тамулявичюте присудила А. Метальниковой приз

«Лучшая актриса фестиваля», на XIV Фестивале камерных театров в Паневежисе она была

награждена Главным призом. На театральном фестивале в городе Жешув (Польша), актриса

получила одобрительные отзывы зрителей и театральных критиков.

В спектакле заняты: Людмила Игнатенко — Александра Метальникова.

Творческая группа: режиссер — Владимир Дорондов; художник — Анна Бердникова; художник по

свету — Симонас Гудялис; помощник режиссера – Альгимантас Кветкаускас; ассистент режиссёра –

Александра Метальникова.

Спектакль идет на русском языке.



Спектакль состоится в Вильнюсском старом театре 21 октября в 18.30.

Билеты: https://bit.ly/3EwjB5I

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