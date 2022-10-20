Сила женщины в спектакле «Одинокий человеческий голос»

Одна из ведущих актрис Вильнюсского старого театра Александра Метальникова в моноспектакле «Одинокий человеческий голос» приглашает зрителей погрузиться в мир женщины, описанный в книге лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».
В спектакле использован только один фрагмент книги, вдохновивший актрису, — история о вдове погибшего спасателя «ликвидатора». Зрители не услышат фактов о крупнейшей технологической катастрофе в истории человечества — взрыве на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.
Зрители услышат гимн любви к ближнему. Это любовь, которая связывает две чуткие души, чьи
мечты, надежды и чаяния были разрушены катастрофой.
Белая комната… пустота… Хрупкая женщина кружится в карусели рутины, суетится, в ее глазах —
развалины жизни, множество вопросов без ответов, неизвестность, но в то же время — надежда,
безмерная сила, которая не позволяет опустить руки и остановиться. «Во имя любви, во имя жизни,
во имя ребенка в утробе матери!», — кричит внутренний голос героини.
Сколько одиночек в мире?! Катастрофы, войны, бедствия, равнодушие, постоянное бегство
порождают одиночество. Это было вчера, это происходит сейчас, истории повторяются. Видим ли
мы это, можем ли мы что-то изменить? Одна зрительница поделилась своими впечатлениями после
спектакля: «Меня переполняло непреодолимое желание немедленно позвонить своим близким,
мужу, которому я так редко говорю, как я ему благодарна, как сильно я его люблю и как он важен
для меня!».
А. Метальникова выросла в Висагинасе, её родители работали на атомной электростанции. Ей было
всего шесть лет, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Актрисе не пришлось столкнуться с
событиями, описанными в книге, но она и ее семья косвенно пострадали от катастрофы. А.
Метальникова поняла, что ей нужно говорить об этом, и что лучше всего она может сделать это на
сцене. По словам актрисы, в свете сегодняшних событий, трагедия может повториться: «Мы не
знаем, вернемся ли домой к своим семьям после работы!»
В создании моноспектакля принимал участие актер Владимир Дорондов, сценический партнёр
Александры Метальниковой, для которого эта постановка стала режиссерским дебютом.
Моноспектакль «Одинокий человеческий голос» получил множество наград: жюри-комиссия IX
фестиваля профессиональных театров им. Дали Тамулявичюте присудила А. Метальниковой приз
«Лучшая актриса фестиваля», на XIV Фестивале камерных театров в Паневежисе она была
награждена Главным призом. На театральном фестивале в городе Жешув (Польша), актриса
получила одобрительные отзывы зрителей и театральных критиков.
В спектакле заняты: Людмила Игнатенко — Александра Метальникова.
Творческая группа: режиссер — Владимир Дорондов; художник — Анна Бердникова; художник по
свету — Симонас Гудялис; помощник режиссера – Альгимантас Кветкаускас; ассистент режиссёра –
Александра Метальникова.
Спектакль идет на русском языке.
Спектакль состоится в Вильнюсском старом театре 21 октября в 18.30.
Билеты: https://bit.ly/3EwjB5I
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