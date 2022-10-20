В Вильнюсе представят «Кармина Бурано»

Впервые в Вильнюсе Венгерский государственный театр представит всемирно известную балетную постановку — «Кармина Бурана», только 21 октября в концертном зале COMPENSA.
Репертуар театра «Szeged Contemporary Dance Company» состоит из театральных танцев, основанных на произведениях таких композиторов, как Вивальди, Стравинский, Барток, Орфф, и отличается завидным разнообразием репертуара. Современные танцевальные техники и театральные амбиции определяют имидж труппы, ее уникальный стиль состоит из смеси акробатических, современных танцевальных движений, театральных элементов и ярких образов, исполненных с высочайшим техническим и художественным качеством.
Венгерский государственный театр завоевал репутацию и признание как публики, так и профессионалов во всем мире. Способность воспринимать и индивидуализировать классическую и современную технику танца, высокое качество художественного выражения делают репертуар театра невероятно разнообразным и одновременно уникальным. Уважение к «законам сцены» является определяющим атрибутом их шоу, равно как и использование театральных средств, в прямом смысле этого слова – они с первых минут усиливают эффект восприятия.
Постановка «Кармина Бурана» расскажет о жизни варварского поселения, пытающегося заработать на жизнь на руинах цивилизации и сражающегося за выживание, борющегося со своими страхами, пытающегося пережить все то, что навлекает на них судьба. Судьба, которая иногда приносит любовь и радость, а иногда приносит печаль или смерть. Девушка, чья жизнь должна была быть короткой, может на мгновение почувствовать себя по-настоящему счастливой. Но Фортуна непостоянна и жестока. Она не заботится о красоте момента. Переживая разочарования, радости и страхи, мы можем узнать намного больше о себе, наших собственных судьбах и шансах — о нашем собственном человечестве.