В Вильнюсе представят «Кармина Бурано»

Венгерский государственный театр завоевал репутацию и признание как публики, так и профессионалов во всем мире. Способность воспринимать и индивидуализировать классическую и современную технику танца, высокое качество художественного выражения делают репертуар театра невероятно разнообразным и одновременно уникальным. Уважение к «законам сцены» является определяющим атрибутом их шоу, равно как и использование театральных средств, в прямом смысле этого слова – они с первых минут усиливают эффект восприятия.

Постановка «Кармина Бурана» расскажет о жизни варварского поселения, пытающегося заработать на жизнь на руинах цивилизации и сражающегося за выживание, борющегося со своими страхами, пытающегося пережить все то, что навлекает на них судьба. Судьба, которая иногда приносит любовь и радость, а иногда приносит печаль или смерть. Девушка, чья жизнь должна была быть короткой, может на мгновение почувствовать себя по-настоящему счастливой. Но Фортуна непостоянна и жестока. Она не заботится о красоте момента. Переживая разочарования, радости и страхи, мы можем узнать намного больше о себе, наших собственных судьбах и шансах — о нашем собственном человечестве.