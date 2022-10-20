Науседа сомневается, что ЕС удастся легко договориться о спецтрибунале по России

По его словам, среди членов сообщества есть «определенные сомнения в том, что институт специального трибунала можно приспособить к тем или иным событиям прошлого».

«И такие события происходили как в Югославии, так и в Мали, или в других частях мира. На мой взгляд, такие опасения ошибочны, потому что это были совершенно разные виды операций, но, тем не менее, такие аргументы придется оспаривать», — сказал президент.

На прошлой неделе главы дипломатий стран Балтии призвали Сообщество с международными партнерами создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине, который позволил бы привлечь к ответственности российское руководство.

Однако конкретного решения по этому вопросу пока нет.

С самого начала российского вторжения в Украину Литва призывала международное сообщество создать трибунал, который позволил бы судить лидеров России и Беларуси.

Говоря о поддержке сообществом Украины, разрушаемой войной, Науседа отметил, что страна больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны.

«Каким образом, из каких стран, даже какой тип систем противовоздушной обороны — сегодня это вопрос второстепенный. Самое главное, чтобы у них были реально работающие системы противовоздушной обороны. По последним усилиям России мы видим, что они намерены еще больше обострить ситуацию и поставить Украину на колени», — сказал президент Литвы.

По словам главы страны, Литва также выступает за девятый пакет санкций, который сообщество должно подготовить «как можно скорее».

«Санкции должны применяться за вполне конкретные действия, которые Россия продолжает беспощадно осуществлять на территории Украины, она должна чувствовать последствия этих действий», — заявил Науседа.

ЕС ввел последние санкции против России в начале октября.

В «черный» список ЕС дополнительно внесены 30 физических и семь юридических лиц. Регламент также предусматривает список «обхода санкций», в который будут включены физические или юридические лица, которые помогают российским организациям, находящимся под санкциями, обходить санкции ЕС.

На саммите также ожидается установление потолка цены на транспортируемую по миру российскую нефть, но только после того, как страны «Большой семерки» договорятся о деталях.

Среди прочего, на этой неделе ЕС усилил военную поддержку Киеву, запустив миссию по обучению 15 тыс. человек, выделив еще 500 млн евро на обучение украинских солдат и вооружение.

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