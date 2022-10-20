С уходом Трасс Науседа опасается политической нестабильности в Соединенном Королевстве

Он выступил вскоре после того, как Трасс заявила, что не может выполнить мандат, благодаря которому она была избрана премьер-министром, и уходит в отставку.

Она останется на своем посту до тех пор, пока не будут избраны новый лидер правящей Консервативной партии Соединенного Королевства и премьер-министр страны. Сделать это планируется до 28 октября.

Трасс становится политиком с самым коротким сроком службы на посту премьера в истории Великобритании.

Науседа выразил надежду на то, что нестабильность в стране связана в первую очередь с внутренними проблемами и не повлияет на внешнюю политику.

«Мы будем продолжать сотрудничать со всеми лидерами, которых изберет народ и политики Соединенного Королевства: премьер-министрами, министрами — со всеми ими мы будем поддерживать такой же эффективный рабочий контакт, как сейчас, и всячески сотрудничать», — заявил президент.

Великобритания командует Объединенным экспедиционным корпусом (JEF) из десяти стран, в который также входит Литва.

Эта страна также возглавляет международный батальон союзников по НАТО, дислоцированный в Эстонии.

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