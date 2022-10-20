С уходом Трасс Науседа опасается политической нестабильности в Соединенном Королевстве

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что переживает в связи с политической нестабильностью в Соединенном Королевстве по причине отставки премьер-министра Лиз Трасс, но надеется, что сотрудничество с важным союзником останется прежним.
«Мне очень жаль, что происходят эти внутриполитические события. Меня очень беспокоит то, что происходит в Великобритании, потому что я считаю ее нашим верным союзником и помощь Соединенного Королевства, его роль в обеспечении нашей региональной безопасности и стабильности чрезвычайно важна», — заявил президент Литвы журналистам в четверг в Брюсселе.
Он выступил вскоре после того, как Трасс заявила, что не может выполнить мандат, благодаря которому она была избрана премьер-министром, и уходит в отставку.
Она останется на своем посту до тех пор, пока не будут избраны новый лидер правящей Консервативной партии Соединенного Королевства и премьер-министр страны. Сделать это планируется до 28 октября.
Трасс становится политиком с самым коротким сроком службы на посту премьера в истории Великобритании.
Науседа выразил надежду на то, что нестабильность в стране связана в первую очередь с внутренними проблемами и не повлияет на внешнюю политику.
«Мы будем продолжать сотрудничать со всеми лидерами, которых изберет народ и политики Соединенного Королевства: премьер-министрами, министрами — со всеми ими мы будем поддерживать такой же эффективный рабочий контакт, как сейчас, и всячески сотрудничать», — заявил президент.
Великобритания командует Объединенным экспедиционным корпусом (JEF) из десяти стран, в который также входит Литва.
Эта страна также возглавляет международный батальон союзников по НАТО, дислоцированный в Эстонии.
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