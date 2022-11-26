Латакас: погрузки в Клайпедском порту оказались больше прогнозов

«Этому можно радоваться, не знаю, насколько сильно, но если мы закончим год с такими результатами, я буду думать, что он для порта хороший», — сказал BNS Латакас.

По его словам, потери грузов в порту вызваны гораздо меньшим объемом перевалки удобрений.

В этом году больше всего сократились объемы насыпных грузов, их было погружено 8,5 млн тонн — на 53,7% меньше, между тем объемы наливных грузов увеличились на 13,8% до 6,5 млн тонн, а объемы генеральных грузов составили половину всех переваленных в этом году грузов — 15,1 млн тонн, за год они увеличились на 12,3%.

Погрузки стандартизированных контейнеров (TEU) за год выросла на 60%, их было отгружено 865,7 тыс.

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