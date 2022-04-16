Latvijas auto: водителям 6000 фур придется искать работу в Европе

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С субботы 9 апреля грузоперевозчикам из Российской Федерации и Республики Беларусь запрещено пересекать границу ЕС. В первые же сутки латвийские таможенники не впустили в страну 152 машины с российскими и белорусскими номерными знаками. Минсообщения призывает предпринимателей вернуть свои грузовые машины в Латвию, если они все еще находятся за восточной границей, сообщает LTV.

Со слов сотрудников Таможенной службы, в первый день водители грузовиков еще не были информированы о запрете, но теперь новость распространилась, и в воскресенье уже было не настолько много случаев, когда приходилось разворачивать фуры на границе назад.

«Вот эти 152 машины, которые не прошли — это, чтобы всем было понятно, только те машины, у которых закрылась декларация российской федерации или Белоруссии и не открылась импортная декларация Евросоюза. Это только те машины, которые были на тот момент внутри таможенного поста, а все, которые стояли в очереди, развернулись», — отметил Александр Поцелуйко, председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto.

«Одно дело — сколько машин и сколько водителей, другое дело — сколько ETR-аппарата, сколько таможенных складов, сколько предприятий, которые делали добавочную стоимость, сколько складов акцизных, которые клеили акцизную марку на продукты питания и на алкоголь — это все рабочие места», — подчеркнул Поцелуйко.

По его словам, латвийский грузовой транспорт всё еще ездит в Россию. И сейчас это около 6 тысяч машин.

Пятый пакет антироссийских санкций также предусматривает ограничения на импорт различных товаров из РФ, в том числе угля и других видов ископаемого топлива. Судам из РФ и РБ запрещено входить в порты Евросоюза. Латвия вместе с другими странами альянса инициировала и поддержала эти меры.

Министр сообщения Талис Линкайтс призвал предпринимателей помнить, что Россия может предпринять ответные шаги, и обеспечить возвращение транспортных средств, еще находящихся на российской и белорусской территории, обратно в страны ЕС.