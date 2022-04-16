СРФП: из-за санкций ЕС для РФ и Беларуси в Литве заморожено около 22 млн евро

Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Беларусью, общая сумма замороженных средств составляет около 22 млн евро: 18,2 млн евро, 4 млн долларов и 3,8 млн российских рублей, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

На минувшей неделе сообщалось, что из-за санкций ЕС для России заморожено почти 23 млн евро.

В Литве финансовые санкции ЕС из-за войны России в Украине применяются к шести юридическим лицам, имеющим счета в Литве, на основании связей через право или контроль собственности. Санкции применены из-за связей с Александром Нечаевым, Алексеем Мордашовым, Андреем Мельниченко, Андреем Гуриевым, Игорем Сечиным.

Кроме того, ограничены средства, которые перевели на счета в литовских банках оказавшиеся под санкциями ЕС лица, преимущественно из зарубежных стран. Общая сумма таких замороженных средств достигает 1 млн евро, 1,3 млн долларов и более 546,4 тыс. российских рублей.

Санкции, связанные с Беларусью, применяются к трем юридическим лицам и одному физическому лицу. Общая сумма замороженных средств — 45,7 тыс. евро. Санкции применены из-за связей с Александром Шакутиным.

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