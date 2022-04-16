Война в Украине ухудшила положение 1,7 млрд человек — ООН

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Война в Украине в той или иной степени ухудшила положение 1,7 млрд человек, треть из которых и до этого находились за чертой бедности. Об этом накануне на пресс-конференции в Нью-Йорке сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте организации.

По его словам Антониу Гутерриша, война вызвала сбои в глобальной продовольственной, энергетической и финансовой системах, что неизбежно приведет к росту нищеты и голоду в ряде регионов планеты.

Генсек ООН подчеркнул, что после вторжения России в Украину внимание всего мира было приковано к ужасающим последствиям войны, а тема глобального влияния этого конфликта отошла на второй план.

«Между тем, война с каждым днем продолжает усугублять трехмерный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый, нанося удары по наиболее уязвимым людям, странам и экономикам мира. Все это происходит в то время, когда развивающиеся страны борются с целым рядом других серьезных проблем, включая пандемию COVID-19, последствия климатических изменений и отсутствие доступа к ресурсам, необходимым для восстановления в условиях растущего неравенства», – сказал Гутерриш.

Глава ООН обратил внимание, что 36 государств закупают в России и Украине более половины необходимой им пшеницы. В это число входит ряд беднейших и наиболее уязвимых стран мира. Цены на зерновые росли и до конфликта, однако война значительно усугубила и без того тяжелую ситуацию. Стоимость пшеницы и кукурузы с начала года подскочила на 30%.

С другой стороны, напомнил Антониу Гутерриш, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов. После российского вторжения в Украину мировые цены на нефть по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 60%. Стоимость природного газа за последние месяцы увеличилась на 50%.

«По мере роста цен на продовольствие и энергоресурсы усугубляется проблема голода и недоедания, особенно среди детей младшего возраста, – отметил генсек. – Растет инфляция, падает покупательная способность, сужаются перспективы экономического роста, многие развивающиеся страны тонут в долгах. Наш мир не может себе это позволить».

Гутерриш призвал обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоресурсов через открытые рынки.»Это подразумевает снятие всех ненужных экспортных ограничений – сейчас не время для протекционизма. Это означает направление излишков и резервов нуждающимся. Нужно держать под контролем цены на продовольствие и снижать волатильность на продовольственных рынках», – подчеркнул он.

Также Гутерриш предложил использовать текущий критический момент, чтобы подтолкнуть мир к трансформационному изменению.

«Мы должны работать над постепенным отказом от угля и других ископаемых видов топлива, а также ускорить развертывание возобновляемых источников энергии», – считает генсек ООН.

В-третьих, отметил Гутерриш, нужно отвести развивающиеся страны от финансовой пропасти.

«У международной финансовой системы – глубокие карманы, то есть резервы у нас есть, – сказал он. – Мы должны сделать финансовые средства доступными для экономик, которые в них больше всего нуждаются».

Но самое главное, считает Антониу Гутерриш, должна немедленно закончиться война в Украине.

Нам нужно заставить замолчать пушки и ускорить мирные переговоры. Мы обязаны сделать это для граждан Украины, для жителей региона, для всех людей на Земле, – резюмировал генсек ООН.

Страны на западе Африки переживают самый тяжелый продовольственный кризис за пследние 10 лет – более 27 млн человек уже страдают от голода. Об этом накануне сообщил Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Ранее в ВТО заявили, что война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах. При этом больше всего продовольственная катастрофа угрожает Африке.