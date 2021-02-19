Латвия: импорт электроэнергии из России вырос из-за погодных условий

В начале февраля литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис опубликовал данные, согласно которым электроэнергия с БелАЭС на Рижской бирже закупается как российская и попадает в Литву. Эту информацию он предоставил своему коллеге из Латвии, министру экономики Янису Ветембергсу.

Однако латвийское министерство вновь акцентировала и ранее озвученные утверждения о том, что электроэнергия, импортируемая в страну, и позднее экспортируемая в Литву, производится в России.

«В данный момент у нас нет никаких причин думать, что электроэнергия, импортированная из России в Латвию, произведена в Беларуси», – утверждает министерство.

По информации ведомства, соглашение Латвии с Россией об импорте электроэнергии предусматривает, что последняя ежемесячно предоставляет доказательства производства этой электроэнергии в России: «Это положение гарантирует, что импортируемая из России электроэнергия была произведена в России».

Латвия также подчеркивает, что открыта к «конструктивным и прагматичным переговорам», а также ждет продолжений Литвы по методике торговли электроэнергии Балтийских стран с третьими государствами.

Д. Крейвис, ссылаясь на данные литовского оператора ЛЭП Litgrid, утверждает, что Литва закупает через Латвию электроэнергию, произведенную на БелАЭС в Островце, и за год заплатит за нее около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией и далее будет осуществляться в этом объеме.

По словам Д. Крейвиса, Я. Витембергс эти данные оценил очень серьезно, однако «более глубокий диалог по цифрам» должен идти между операторами и регуляторами двух стран. Все же, министры договорились, что и вовлечение на политическом уровне также необходимо.

Литва утверждает, что подготовленная в прошлом году тремя странами Балтии методика, утвержденная лишь Латвией и Эстонией, не предотвращает поступления на общий рынок белорусской электроэнергии. Поэтому Литва ее не утвердила и предлагает принять новую методику, приемлемую для всех трех Балтийских стран.