Латвия, Литва и Польша получат 200 млн евро помощи от Европы

Spaudos konferencija prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienio

Евросоюз выделит Латвии, Литве и Польше 200 млн евро в связи с кризисом на границе с Беларусью.

Эту сумму можно будет использовать для строительства забора на границе. Возвращать деньги за новый забор не потребуется.

Дополнительная помощь возможна также от агентства Frontex и европейского бюро по вопросам поддержки миграции.

В свое сообщении ЕК указывает, что с начала кризиса на границе с Беларусью Евросоюз уже оказывает текущую поддержку Латвии, Литве и Польше в управлении границы, перечисляя финансирование, помогая экспертами, оказывая поддержку в рамках механизма гражданской защиты.

ЕК указывает, что после визита в Литву комиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон Литве было предоставлено 37 млн евро.