Латвия: профсоюз медработников проведет массовые акции протеста

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Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) проведет массовые акции протеста, постановил сегодня совет профсоюза, сообщает LETA.

Профсоюз не может смириться с недостаточным финансированием здравоохранения в проекте государственного бюджета будущего года, поэтому проведет широкие многоступенчатые акции протеста — предупредительную забастовку, уличное шествие и пикет с подачей иска в Конституционный суд.

По мнению членов совета ЛПРЗСУ, правительство не способно действовать в долгосрочной перспективе и ставит под угрозу медицинское обслуживание населения и в последующие годы.

Профсоюз напоминает, что, согласно закону о финансировании здравоохранения, в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в соответствии с среднесрочными бюджетными рамками на 2020-2022 годы в 2022 году здравоохранению выделено всего 1,2 млрд евро, что составляет 3,3% от ВВП.