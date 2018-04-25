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В России впервые назначен штраф за фейковые новости

Фото из открытых источников

В России впервые назначены административные штрафы по статье о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Штрафы в размере 260 тыс. российских рублей назначил мировой суд Хорошевского района Москвы сетевому изданию «Издательский дом «Момент истины» и его главному редактору Евгению Гнеушеву «за злоупотребление свободой массовой информации».

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей.

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Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. российских рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. российских рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей.

belta.by
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