В России впервые назначен штраф за фейковые новости

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В России впервые назначены административные штрафы по статье о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Штрафы в размере 260 тыс. российских рублей назначил мировой суд Хорошевского района Москвы сетевому изданию «Издательский дом «Момент истины» и его главному редактору Евгению Гнеушеву «за злоупотребление свободой массовой информации».

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей.