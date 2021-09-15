Лавров уточнил сроки запуска Северного потока-2

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Газопровод Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию только после его сертификации, на что может уйти около четырех месяцев. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — сказал Лавров.

Он отметил, что не сомневается в том, что попытки «нападать» на газопровод продолжатся.