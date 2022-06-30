Лавров: железный занавес между Россией и Западом уже опускается

По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует. В разрушении этих отношений глава российского МИД обвиняет ЕС.

«Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», — сказал Лавров.

Кроме того, РФ усмотрела грубое нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО решениями саммита альянса.

Москва не инициировала разрыв Основополагающего акта Россия-НАТО, в юридическом смысле он продолжает существовать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Основополагающий акт продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения», — сказал он на пресс-конференции в Минске.

«Накануне саммита (НАТО в Мадриде) шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать. Но решения, которые были приняты, грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых — имею в виду восточноевропейских — членов альянса. Мы проанализируем ситуацию и будем определяться в зависимости от того, как конкретно, во что будут воплощаться принятые и объявленные решения Североатлантического альянса», — заявил Лавров.