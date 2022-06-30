Лавров: железный занавес между Россией и Западом уже опускается

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что железный занавес между Россией и Западом уже опускается. Об этом 30 июня сообщило агентство Интерфакс.
«Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Макеем, главой МИД Беларуси.
По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует. В разрушении этих отношений глава российского МИД обвиняет ЕС.
«Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях», — сказал Лавров.
Кроме того, РФ усмотрела грубое нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО решениями саммита альянса.
Москва не инициировала разрыв Основополагающего акта Россия-НАТО, в юридическом смысле он продолжает существовать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Основополагающий акт продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения», — сказал он на пресс-конференции в Минске.
«Накануне саммита (НАТО в Мадриде) шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать. Но решения, которые были приняты, грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых — имею в виду восточноевропейских — членов альянса. Мы проанализируем ситуацию и будем определяться в зависимости от того, как конкретно, во что будут воплощаться принятые и объявленные решения Североатлантического альянса», — заявил Лавров.