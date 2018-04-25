Спорт

Легкоатлетический матч Европа — США

С 9 по 10 сентября в Минске поклонники легкой атлетики получат возможность насладиться изысканным зрелищем.

Июнь 1973 года. В столице Белоруссии проходит 11-й по счету легкоатлетический матч, в котором принимают участие сборные Советского Союза и США, чьи атлеты завоевывали львиное количество наград на нескольких Олимпиадах подряд. Среди тех, кто выступил тогда перед минскими зрителями, были и чемпионы Игр-1972 в Токио Виктор Санеев (тройной прыжок), Дэвид Уоттл (бег на 800 м), Людмила Брагина (1500 м), Надежда Чижова (ядро) и Фаина Мельник (диск). В очном противостоянии уверенную победу одержали советские спортсмены. Следующая возможность принять у себя сильнейших легкоатлетов мира представилась белорусам только 46 лет спустя.

Матчевые встречи между сборными СССР и США на протяжении длительного времени были главными мировыми легкоатлетическими событиями в неолимпийские годы. Первая встреча советских и американских легкоатлетов прошла в июле 1958 года в Москве. Гости перед началом соревнований считались фаворитами, однако в упорной борьбе победу тогда одержали хозяева. Спустя год в Филадельфии легкоатлеты США могли взять реванш, но им это не удалось.

Только на шестой матчевой встрече, которая проходила в июле 1964 года в Лос-Анджелесе, американцы взяли верх над командой СССР. Всего в 19 противостояниях сборная США побеждала три раза, советские легкоатлеты — 15, и один раз (в 1971 году) была зафиксирована ничья. Последняя очная встреча сборных СССР и Соединенных Штатов Америки состоялась в сентябре 1985 года в Токио, и победу тогда одержали советские спортсмены.

До 1983 года, когда в Хельсинки состоялся первый в истории чемпионат мира, лучшие легкоатлеты, живущие на разных континентах, имели возможность соревноваться друг с другом только на Олимпийских играх, один раз в четыре года. Именно поэтому матчевые встречи между советскими и американскими атлетами оказались очень востребованными у зрителей и самих спортсменов. Противостояние суперзвезд из СССР и США двигало вперед всю мировую легкую атлетику и вызывало к ней немалый интерес со стороны спортсменов из других стран. К середине 70-х годов прошлого века серьезную конкуренцию советским и американским легкоатлетам стали составлять их коллеги из африканских стран, Восточной и Западной Германии, Великобритании, Италии.

Решение о регулярном проведении чемпионата мира и появление конкурентоспособных легкоатлетов в других странах мира стали причинами того, что интерес к матчевым встречам СССР и США начал ослабевать. В поисках выхода из ситуации было принято решение в 1985 году провести эти соревнования на нейтральной территории (в Токио), однако желаемый результат, несмотря на все усилия, так и не был достигнут. Стало очевидно, что в сформировавшемся к тому времени многополярном легкоатлетическом мире соревнования двух продолжавших быть великими спортивных держав стали анахронизмом и должны быть завершены.

Европа бросила вызов США

Идею о проведении матчевых встреч, на которых имели бы возможность в очередной раз встретиться звезды мировой легкой атлетики, реанимировал в 2017 году президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Свен Арне Хансен. В поисках новых путей развития на континенте ЕА, заручившаяся поддержкой американских коллег, пришла к выводу, что матчевый поединок между сборными Европы и США станет успешным спортивным мероприятием, которое будет востребовано как спортсменами, так и зрителями. Местом проведения первой командной легкоатлетической встречи был выбран город на реке Свислочь.

Матч сборных Европы и США пройдет с 9 по 10 сентября на минском стадионе «Динамо». В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (четыре представителя от Европы и четыре — от США). В команду Европы вошло 152 человека (по 76 мужчин и женщин).  В их числе — пятеро россиян: прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.

«Участие в матчевой встрече Европа — США, в которой будут состязаться многие ведущие легкоатлеты мира, важно для наших спортсменов. Я очень рад, что пятеро россиян сумели попасть в состав сборной Европы. Уверен, что они выступят там достойно и тем самым докажут, что российская легкая атлетика жива. И более того, конкурентоспособна на мировом уровне», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Неоднократная чемпионка мира и Европы Ласицкене и бронзовый призер летнего ЧЕ-2018 Иванюк, специализирующиеся в прыжках в высоту, являются обладателями лучших результатов сезона в мире (2,06 и 2,33 м соответственно). Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый — в Европе (4,86 м). Серебряный призер ЧЕ-2018 и ЧМ-2017 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков имеет второй результат сезона в Европе и четвертый — в мире (13,12 секунды). Денис Лукьянов в феврале в Сочи метнул снаряд на 78,97 м; этот результат в 2019 году сумели превзойти два польских спортсмена: Войцех Новицкий (81,74) и Павел Файдек (80,88).

При формировании европейской команды принимались в расчет результаты командного Кубка Европы (суперлига), континентальный рейтинг (по состоянию на 13 августа). Также обязательным условием являлось включение десяти белорусских спортсменов в итоговую заявку.

В состав сборной Европы вошли такие титулованные спортсмены, как действующий чемпион мира в беге на дистанцию 200 м Рамиль Гулиев (Турция), чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в прыжках с шестом Катерина Стефаниди (Греция), обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в метании диска Сандра Перкович (Хорватия), чемпион мира в метании диска Петр Малаховский (Польша), победитель Олимпиады-2016 в метании копья Томас Релер (Германия) и многие другие.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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