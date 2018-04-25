Виленский Вестник

Новый учебный год в столице

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

125 школ столицы начали новый учебный год. В этом году вильнюсские школы будут посещать 65 тыс. учащихся, из них – около 6,5 тыс. первоклассников.

Немало новшеств ожидает столичные учебные учреждения. По-прежнему останутся приоритетными точные, естественные науки, будет поощряться проведение занятий в нетрадиционных городских пространствах: школам рекомендуется проводить занятия по истории города, по изучению природной, культурной среды. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы полученные знания учащиеся могли использоваться на практике.

Школам рекомендуется развивать позитивные, доверительные отношения между учащимися, учителями, родителями и администрацией в целях создания комфортного психологического климата в учебном учреждении.

Также рекомендуется улучшить занятия по физической культуре, не только совершенствуя школьный учебный процесс, но и создавая условия для регулярной физической активности. Планируется внедрение исландского опыта организации неформального образования, когда ребенку предлагаются не менее четырех раз в неделю занятия выбранным видом спорта.

Кстати, ученики смогут не ходить в школу не только в морозы, но и в жаркую погоду. Такие изменения утвердил министр Альгирдас Монкявичюс.

Министерство образования, науки и спорта сообщает, что при температуре воздуха +30 градусов и выше, когда школа не может обеспечить обучение в более прохладной среде, на уроки могут не идти ученики всех классов. Для школьников, которые в этот день придут в школу, процесс обучения организуется согласно выбранному школой способу.

При температуре воздуха +30 градусов и выше не организуются и занятия на улице.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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