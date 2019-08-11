Легкоатлетический матч Европа — США

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В этом году Минск не остановился на Европейских играх и продолжает череду спортивных турниров. Уже совсем скоро гости со всего мира приедут в Минск, чтобы воочию увидеть матч между сборными командами Европы и США. 9-10 сентября пройдет легендарная матчевая встреча по легкой атлетике между лучшими спортсменами Европы и лучшими атлетами США. Более 25000 зрителей, 304 сильнейших атлета планеты, 37 дисциплин королевы спорта – грандиозное шоу на стадионе «Динамо» будет поистине ярким и уникальным. В каждом виде программы выступят по 8 атлетов. Окончательный состав сборных континенты назовут до 1 сентября.

Несколько дней до матча

В преддверии исторического события в мировой легкой атлетике, матча Европа – США, Европейская легкоатлетическая ассоциация объявляет, что три звезды мирового уровня станут послами этого события.

Чемпионы мира и Европы Рамиль Гулиев (Турция), Мария Ласицкене (нейтральная спортсменка из Российской Федерации) и Екатерини Стефаниди (Греция) будут помогать продвижению этого мероприятия в качестве послов, и всем троим есть что сказать о своем участии в данных соревнованиях.

Россиянка Мария Ласицкене, которая является бесспорным лидером в женском прыжке в высоту в мире в течение последних двух лет, так прокомментировала свое участие в матче: «Я действительно в восторге от идеи проведения такого матча. У меня идеальная статистика выступлений за команду Европы – участие в двух Континентальных Кубках ИААФ и две победы. Так что в сентябре я надеюсь выполнить хет-трик. За последние два года я дважды участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проводит Белорусская федерация легкой атлетики в Минске в торговом центре «Столица», так что будет весело вернуться туда на соревнования на открытом воздухе».

Екатерини Стефаниди — прыгунья с шестом из Греции, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года, добавила: «Я думаю, что матч – отличная идея, и уверена, что прыжки с шестом среди женщин могут быть одним из ключевых видов программы, так как я знаю, что и Европа и США представят обе команды в составе лучших прыгунов в мире. Для всех нас это будет идеальная подготовка к чемпионату мира в Дохе, который пройдет всего через несколько недель после матча».

Турецкий спринтер Рамиль Гулиев уже не раз доказал свое лидерство на 200-метровой дистанции, и он планирует продолжать развивать свои успехи в этой дисциплине, которая принесла ему золото мирового и континентального первенств в 2017 и 2018 годах. «Я уже говорил, что намерен стабильно бегать быстрее 20 секунд этим летом. Я проверил статистику и узнал, что никто еще не выбегал из 20 секунд на дистанции 200 метров в Беларуси, так что кроме того, чтобы принести очки команде Европы и обыграть своих соперников из США, я буду также фокусироваться на этой цели».

Инициатором проведения матча Европа – США стал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свена Арне Хансен, ведь подобные соревнования не проводились с 1960 — 1970-х годов, когда большой интерес был прикован к крупным международным матчевым встречам, таким как знаменитый матч СССР – США.

«До матча остается немного дней, это важный период. Внимание всей мировой легкой атлетики будет сосредоточено на матче, как на спортсменах, так и на болельщиках, и я уверен, что все поклонники легкой атлетики внесут в свой календарь это важное событие, если они, конечно, этого еще не сделали», — прокомментировал Хансен.

«Подготовка идет полным ходом: билеты поступили в продажу, компанией Eurovision налажена активная работа по телепроизводству – и я не понаслышке знаю, что Национальный олимпийский стадион «Динамо» — более чем достойное место для проведения такого важного соревнования. Я абсолютно уверен, что это историческое легкоатлетическое сражение будет зрелищным», — добавил он.

Призовой фонд

Мотивация у всех спортсменов весьма высокая — сражение лучших легкоатлетов мира за честь своих сборных, проверка формы перед главным легкоатлетическим стартом мира, установление личных рекордов… Однако дополнительной мотивацией сражаться за призовые места станет и внушительный призовой фонд, который составляет примерно 1 миллион евро. Организатор присуждает следующие призовые деньги в каждой из дисциплин программы: в индивидуальных дисциплинах — от 2000 до 7000 евро, в эстафетах — от 2000 до 6000 евро.

Матч Европа-США станет одним из заключительных стартов в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Дохе 28 сентября — 6 октября.

Подготовлено по сообщениям СМИ