Литва объявит войну «грязным» автомобилям

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В Литве один из самых неэкологичных автомобильных парков в Евросоюзе, и если он не будет обновлен, то это дорого обойдется обществу.

Республика намерена последовать примеру других стран Европы и объявить войну дизельным автомобилям. Кроме того, международные организации не один год предлагают Литве ввести налоги на неэкологичные автомобили.

Президент Гитанас Науседа говорит, что он пока против введения налога на «грязные» автомобили, потому что это усилит социальное отчуждение.

Он рассмотрел бы предложения ввести налог на автомобили в зависимости от их мощности, стоимости. А введение налога на выхлопы двуокиси углерода могло бы быть постепенным.

Правительство наметило компенсацию в размере тысячи евро для тех граждан, которые решат заменить старый автомобиль на новый, с меньшими выхлопами СО2.

На эти деньги нельзя будет купить дизельные автомобили. На них можно будет купить бензиновый, автомобиль на бензине и газе или гибридный автомобиль — бензин/электричество.

Эксперты не понимают, почему Министерство охраны окружающей среды дискриминирует дизельные автомобили. Они отмечают, что в немилость попали и новые экологичные дизельные автомобили. Современные дизельные автомобили выбрасывают мизерное количество оксида азота.

В настоящее время 7 из 10 легковых автомобилей в Литве – с дизельным двигателем, свидетельствуют данные предприятия Regitra.

Как показал опрос, выбирая следующий свой автомобиль, многие жители подумали бы об электромобиле, гибридной модели или автомобиле с бензиновым двигателем.

Согласно опросу, только 24 % жителей выбрали следующий автомобиль с дизельным двигателем. А о покупке гибридного автомобиля размышляют 23 % водителей, 5 % отдают приоритет электромобилю. 36 % водителей свой следующий автомобиль выбрали бы с бензиновым двигателем.

К сожалению, относительно высокая цена является одним из факторов, останавливающих граждан от покупки экологичных автомобилей.

Несмотря на это, за последние пять лет в стране число зарегистрированных гибридных автомобилей выросло примерно в 9 раз. В 2014 году их было 1,7 тыс., а в 2019 – уже 15,7 тыс.

Другие страны ЕС также предпринимают меры для ограничения числа дизельных автомобилей в городах. Власти Парижа запретили в будние дни въезд в город старым дизельным автомобилям, чтобы улучшить качество воздуха и снизить смертность от загрязнения твердыми частицами.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с июля, дизельным автомобилям и грузовикам, выпущенным до 1 января 2006 года, запрещен въезд в Париж с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.

Также запрет распространяется на мотоциклы и трехколесные транспортные средства, выпущенные до 30 июня 2004 года.

Владельцам автомобилей за нарушение запрета грозит штраф в размере 68 евро, в то время как водители грузовика могут быть оштрафованы до 375 евро. В целом под запрет попадают 2,7 млн транспортных средств, зарегистрированных в Париже и его пригородах, что составляет примерно треть автомобилей региона.

Эти машины по-прежнему смогут ездить в пригороде, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но как только они пересекут кольцевую дорогу Парижа, они нарушат запрет. Решение об ограничении въезда, принятое после публикации отчета, показывает, что уровень загрязнения в Париже выше, чем в любой другой столице ЕС.

Для соблюдения запрета будут использовать систему видеонаблюдения, чтобы записывать регистрационные номера, проверять возраст транспортных средств и отправлять штрафы. К 2021 году введут новую систему, которая будет автоматически считывать регистрационные знаки и штрафовать.

Исследование, проведенное Французским национальным институтом здравоохранения, показало, что загрязнение твердыми частицами стало причиной около 2500 преждевременных смертей в Париже в год и еще около 4000 в пригородах.

Власти Амстердама решили запретить с 2030 ездить по городу дизельным и бензиновым машинам. Их в Нидерландах предполагается заменить электромобилями и водородным транспортом.

Автомобили и мотоциклы с бензиновыми и дизельными двигателями будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года. Такое решение приняли власти Амстердама с целью сохранить чистоту воздуха в городе.

Уже в октябре 2017 года нидерландское правительство утвердило план не допускать с 2030 года новых машин, работающих на дизеле и бензине, а уже с 2020 года будут запрещены дизели, выпущенные до 2005 года.

Несмотря на то, что многие жители страны широко пользуются велосипедами, воздух в Нидерландах загрязнен сильнее, чем допускают европейские нормы — прежде всего из-за оживленного движения в Амстердаме и Роттердаме.

Наряду с запретом бензиновых и дизельных автомобилей в Нидерландах предполагается заменить их машинами с электро- и водородными двигателями.

Напомним, в Берлине частично запретили движение дизельных авто еще в прошлом году. А в Дании намерены запретить продажу бензиновых и дизельных авто.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ