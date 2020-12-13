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Лейла

Знакомьтесь – это наша малышка Лейла. В октябре она вместе с другими котятами была найдена в складике с дровами, а сейчас все они уже в безопасности под опекой наших волонтеров. В отличие от своих собратьев, Лейла не может похвастаться ярким окрасом шерстки. Она – простая «пеструшка», но зато это маленькое существо полно любви и ласки. Кажется, стоит только позвать ее взглядом, и она уже подбегает и нежно трется, прося ее погладить или поносить на руках. Отдадим нашу Лейлу только любящим и ответственным людям, которые смогут окружить кошечку заботой и лаской и уделить ей много внимания. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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