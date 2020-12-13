Преподобный Савва Сторожевский

По садам тенистым.

Это стихотворение Агнии Барто мне в детстве читала бабушка. А еще у нее была канарейка, которая жила в самодельной клетке под самым потолком. Мне очень нравились ее коленца. И Звенигород я представлял городом, где на деревьях сидят такие же, как наша птичка, желтые комочки и наполняют окрестности своим пением. Хоть и находится этот сказочный город всего в 30 км от Москвы, где жили бабушка с дедушкой, но, вопреки моим просьбам, мы туда ни разу не съездили.

На Руси существовало два пути монашества, два типа монастырей: отшельнические и общежитийные. Ушедшие от мира пустынники приносят ему, миру, невидимую, но ощутимую пользу – они за него молятся и тем самым сохраняют. В монастырях с общим житием большое внимание уделяется социальному служению – здесь кормят голодных, лечат больных, дают кров бездомным. Соединить в себе два эти пути – нужно иметь особый талант. Им в полной мере обладал великий Сергий Радонежский. Из скитника в глухом лесу он превратился в игумена земли Русской.

Было у Сергия много учеников, которые по всей Руси создали целую сеть замечательных обителей. И одним из первых, и по времени и по значимости, был Савва Сторожевский. О его детстве никто ничего не знает. Известно только, что пришел он к Сергию совсем юным. Научился у него всей монашеской премудрости: смирению, молитве, трудолюбию. Ел всю жизнь растительную пищу, носил самую грубую одежду, спал на полу. Большую часть жизни провел Савва в Троицком монастыре. Был долгие годы духовником у братии, в том числе и у самого Сергия. Когда после его смерти (1392 г.) новый игумен Никон Радонежский ушел в затвор, Савву избрали настоятелем.

Сын Димитрия Донского Юрий предложил около Звенигорода, своего удела, создать на горе Сторожи монастырь. Эта идея понравилась Савве. Давно он мечтал уединиться. Поставил деревянную церковь в честь Рождества Богородицы, рядом построил домик-келью. Но отшельничества не получилось. Вскоре на месте скита образовался Саввино-Сторожевский монастырь. Никогда больше не расцветал маленький подмосковный Звенигород, как при Юрии и Савве. Возникла у них мысль создать уникальное место вроде Небесного Иерусалима – Небесный Звенигород, место «благочестивого княжения» (так сформулировал идею Савва). И стали они строить на двух соседних горах каждый свое: старец на Сторожах — монастырь, а князь на Городке — кремль. Но не сложилось. Юрий был удельным князем и должен был подчиняться приказам старшего брата Василия. Пока был жив Савва, между братьями был мир, но после смерти старца началась долгая кровопролитная война за престол. А когда брат идет на брата, о каком благочестивом княжении может идти речь.

Но пока Савва был жив, Небесный Звенигород строится. Ставят каменный Рождественский собор в монастыре, а на Городке, т.е. в самом Звенигороде — Успенский. И приглашают для росписи их Андрея Рублева. Иконописец по благословению Сторожевского игумена создал цикл икон, который вошел в историю искусства под названием Звенигородский чин. До нас дошла лишь часть этих шедевров, случайно найденная на Городке в 1918-1919 гг. Среди находок был и «Спас Звенигородский», или «Русский Спас».

Обычно принято считать, что на создание «Троицы» Рублева благословил Сергий Радонежский. Но написана эта великая икона была лет через 30 после его кончины в начале 1420-х гг. И писалась она для Троицкой церкви, где покоятся мощи Сергия. А церковь эту задумал построить Савва. Можно предположить, что он и благословил Андрея на этот труд.

Умер Сторожевский игумен 3 (16 по новому стилю) декабря 1407 года. Этот день мы с вами и отмечаем на этой неделе. Сразу после смерти он начал почитаться как святой местно. А в 1547 году был причислен к лику святых. Через 105 лет, 19 января (1 февраля по н.ст.) 1652 г., были обретены его мощи.

Множество чудес зафиксировано в житиях святого. Одно из них (житий) А.С.Пушкин перевел, вернее, переложил с церковнославянского на современный ему литературный язык. Причем переписал его набело, видимо, готовя к публикации или для осуществления какой-то другой важной работы (об этом, увы, мы ничего пока не знаем). Автограф беловика и по сей день хранится в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге.

А еще больше Саввиных чудес сохранилось в народной памяти. Вот одно из них. Пасынку и наследнику Наполеона генералу Эжену Богарне явился Савва и просил не разорять Сторожевский монастырь. Француз послушался. И единственным среди главных полководцев Наполеона остался живым (как и предсказывал Савва), а его потомки породнились с русской царской семьей и проживали в России до 1917 года, опять-таки по предсказанию чудотворца.

После наполеоновских походов вблизи Парижа была построена часовня во имя Саввы, удивительно напоминающая Рождественский собор монастыря в Звенигороде. Савва Сторожевский почитается во Франции с XIX века, и не только русскими эмигрантами, но и православными французами.

В 1919 году Звенигородская обитель Саввы была лишена своей главной святыни – мощей старца — и закрыта. Но вскрытые и украденные мощи уцелели, они были в наши дни переданы в Свято-Данилов монастырь, а в августе 1998 года торжественно перенесены в родную обитель — Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря, где и хранятся.

А еще почти через десять лет, в 2007 году, в честь 600-летия со дня кончины преподобного здесь ему был поставлен памятник, который нередко называют иконой в бронзе. Приглядитесь, как он похож на одного из Ангелов с рублевской «Троицы». Не правда ли?

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви