Лидеры ЕС призвали искать пути блокировки электроэнергии с БелАЭС

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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) искать пути блокировки импорта коммерческой электроэнергии с небезопасных атомных станций.

Это положение включено в выводы заседания Европейского совета по инициативе Литвы в целях достижения более широкого соглашения о бойкоте Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).

«Европейский совет подчеркивает, что важно обеспечить ядерную безопасность на БелАЭС в Островце, и призывает Комиссию изучить возможные способы блокировки коммерческого импорта электроэнергии с небезопасных ядерных объектов третьих стран, не соответствующих требованиям безопасности ЕС», — говорится в выводах.