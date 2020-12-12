Лидеры ЕС призвали искать пути блокировки электроэнергии с БелАЭС

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) искать пути блокировки импорта коммерческой электроэнергии с небезопасных атомных станций.
Это положение включено в выводы заседания Европейского совета по инициативе Литвы в целях достижения более широкого соглашения о бойкоте Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец).
«Европейский совет подчеркивает, что важно обеспечить ядерную безопасность на БелАЭС в Островце, и призывает Комиссию изучить возможные способы блокировки коммерческого импорта электроэнергии с небезопасных ядерных объектов третьих стран, не соответствующих требованиям безопасности ЕС», — говорится в выводах.
Представлявший Литвы на саммите президент Гитанас Науседа назвал эти выводы принципиальной политической установкой не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на общий рынок.
«Нам удалось добиться, чтобы фраза, предложение, тезис о том, что коммерческое электричество с небезопасных АЭС, находящихся в непосредственной близости от нас, не может попадать на рынок ЕС. И это уже региональное, важное и принципиальное решение об отказе покупать электроэнергию, которое нам удалось закрепить в документе действительно высокого уровня», — сказал Г. Науседа в распространенном президентским ведомством комментарии.
Литва утверждает, что на БелАЭС, которая находится вблизи границы с Литвой, не соблюдаются требования безопасности и природоохраны.