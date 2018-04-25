Лидер непризнанного Косова назначил парламентские выборы на 6 октября

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Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи подтвердил, что досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании пройдут 6 октября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

«На основании конституционных и должностных обязанностей назначаю выборы на 6 октября. Центральной избирательной комиссии предписываю провести все организационные процедуры в соответствии с законом», — говорится в документе.

Фото Скриншот Youtube

22 августа парламент непризнанного Косова на экстренном заседании проголосовал за самороспуск. «За» проголосовали 88 из 105 присутствовавших депутатов.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, «проходил в атмосфере запугивания свидетелей».

Независимость Косово отказались признавать 15 стран

Африканское государство Того стало 15-й страной, которая отозвала признание независимости Косово. Об этом министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил телерадиокомпании РТС. По его словам, Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово. Как указал Дачич, свою позицию относительно Косово, помимо Того, уточнили ЦАР, Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея.

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