Советник президента назвала решение Сейма о лесах борьбой с «надуманными страхами»

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Советник президента Гитанаса Науседы говорит, что наложенный Сеймом запрет на покупку одним человеком более 1500 гектар лесной площади — это борьба с несуществующей проблемой.

Советник по юридическим вопросам Юрате Шовене введённое парламентариями ограничение назвала «прискорбным и смешным одновременно».

Президент Г.Науседа наложил вето на закон, но Сейм его вето отклонил.

«Такое впечатление, что был создан образ жупела, этот жупел был назван именем упомянутого вами государства (Швеция — BNS), а затем было решено бороться с этим страхом», — сказала советник радиостанции Ziniu radijas.

«Возможно, и спешка, и определённого рода борьба с некоторыми страхами, которые на самом деле не существуют», — добавила Шовене.

Она намекнула, что новый закон может помешать новым инвесторам.

«Есть некоторые предприятия, которые имеют несколько или десятки тысяч гектаров, а всем остальным теперь можно будет покупать только не более полутора тысяч гектаров. Так для кого же здесь более выгодные условия — для тех, кто уже купил или кто не сможет покупать больше?», — вопрошает Ю.Шовене.

Согласно закону, со следующего года одному лицу или связанным лицам на территории Литвы максимально можно будет приобрести только до 1500 гектаров лесных угодий.

Депутаты Сейма утверждаютт, что это необходимо во избежание чрезмерной концентрации лесных угодий, когда предприятия имеют неограниченные возможности по скупке тысяч гектаров лесов. Парламентарии говорят, что ограничение поможет снизить негативное воздействие промышленной лесозаготовки на окружающую среду.

По мнению Ю.Шовене, для защиты леса необходимо предпринять другие меры, например, изменить правила ухода за лесом или ввести ограничения на сплошную вырубку.

В Литве около 20 тыс. гектаров лесов управляются шведской мебельной промышленно-торговой группой Ikea через зарегистрированную в Румынии компанию.

Посольство Швеции подтвердило BNS, что оно передало президентству сообщение о том, что шведские инвесторы выражают обеспокоенность в связи с упомянутым законом.

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