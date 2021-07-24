Литовская почтовая компания Lietuvos pastas планирует вдвое увеличить сеть почтоматов и приобрести до 280 новых автоматизированных почтовых станций — для этого компания объявила конкурс на их поставщика.

В следующем году намечается оборудовать 80 новых почтоматов LP Express в крупных городах, небольших городах и населенных пунктах, а остальное оборудование планируется приобрести до 2025 года, сообщило предприятие.

По словам главы Lietuvos pastas Асты Сунгайлене, уже несколько лет объемы пересылки посылок растут, а объемы пересылки писем сокращаются. Кроме того, во время пандемии привычки делать покупки и пользоваться пересылкой очень изменились.

В прошлом году объемы пересылки через почтоматы LP Express выросли более чем втрое, а в январе-мае этого года — вдвое до 2,3 млн. единиц.

В сети LP Express сейчас 285 почтоматов.