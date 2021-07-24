Министр экономики А. Армонайте посетит в сентябре Казахстан

Министерство экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте намерена отправиться в Казахстан. Цель визита – укрепление экономического сотрудничества, открытие новых возможностей для литовского бизнеса.

Визит планируется на 6-7 сентября. А. Армонайте будет сопровождать делегация представителей госведомств и бизнеса. Вероятно, что вместе с ней отправится и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис, однако решение пока еще не принято.

По словам советника А. Армонайте Скайсте Бараускене, в данный момент одной их наиболее активных сфер сотрудничества с Казахстаном являются транспорт и логистика.

«В прошлом году, невзирая на пандемию, грузооборот между нашими странами вырос почти на 40%. Литва также видит перспективы сотрудничества с Казахстаном в сфере «зеленых» и информационных технологий», – сказала BNS С. Бараускене.

«Сферой большого потенциала для сотрудничества остается и туризм – Литва могла бы предложить услуги лечебного и реабилитационного туризма», – добавила она.

А. Армонайте в рамках визита также примет участие в заседании межправительственной Литовско-казахской комиссии, кроме того, встретится с премьером страны, с министрами торговли, промышленности, инноваций, примет участие в Литовско-казахском бизнес-форуме.

В Казахстане действуют более 70 компаний литовского капитала. Казахстан по объемам торговли в Литве находится на 20-ом месте и 18-ом по экспорту, а также на 16-ом по импорту.