Linava просит помощи в регистрации грузовиков за границей

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Решение правительства Литвы повысить коэффициент заработной платы командируемых работников вынуждает перевозчиков искать альтернативы – учреждать дочерние предприятия в соседних странах или переносить деятельность в другие государства, утверждает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

Linava просит Ассоциацию банков Литвы (АБЛ) поощрять своих членов к сотрудничеству и не препятствованию перерегистрации взятых в лизинг автомобилей в других странах Евросоюза.

По словам президента АБЛ Мантаса Залаторюса, этот вопрос будет решаться на ближайшем заседании Комитета лизинга ассоциации.

«Каждая организация, входящая в ассоциацию, имеет свой подход и свою стратегию по этому вопросу. Члены АБЛ индивидуально решают каждую ситуацию с каждым конкретным бизнес-партнером», – отметил в комментарии BNS М. Залаторюс.

На минувшей неделе правительство Литвы решило повысить оплату командировочных. С начала 2020 года оплата командированных работников не будет облагаться налогом, если зарплата работника составит 1,65 минимальной месячной зарплаты (ММЗ), а сейчас применяется коэффициент в 1,3 ММЗ.

По мнению президента Linava Ромаса Аустинскаса, такое одностороннее решение правительства было принято без учета того, что со следующего года налоговое бремя перевозчиков и без того увеличится по причине роста минимальной месячной зарплаты и принимаемого Евросоюзом «Пакета мобильности».

По данным Linava налоговые перемены будут неподъемными для транспортного сектора. По предварительным подсчетам, предлагаемый коэффициент превышает прибыль всего сектора, полученную в 2018 году, поэтому для большинства компаний создает реальную угрозу банкротства.