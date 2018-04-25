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Трамп о Ближнем Востоке: «Пусть другие воюют за окровавленные пески»

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решение о выводе американских войск из Сирии. Судя по его словам, администрация намерена значительно сократить присутствие США в ближневосточном регионе.

«Мы уходим. Пусть другие воюют за эти окровавленные пески. Быть мировым полицейским – не задача американской армии», — заявил он, добавив, что на Ближнем Востоке останется небольшое количество американских солдат. Их задачей станет защита нефтяных месторождений.

Он также отверг обвинения в предательстве курдских союзников. По словам президента, командующий Сирийскими демократическими силами генерал Мазлум выразил ему свою благодарность и сообщил, что бежавшие боевики «Исламского государства» задержаны.

Трамп заявил, что США потратили восемь триллионов долларов на военные операции в регионе, но Ближний Восток не стал от этого более безопасным. При этом он сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» окончательно разгромлена, и поблагодарил курдов за вклад в победу.

NEWSru.com
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