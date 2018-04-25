Временные ограничения движения в Дни поминовения усопших

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Компания «Susisiekimo paslaugos» информирует, что в Дни поминовения усопших запланированы временные ограничения движения около кладбищ.

Согласно сообщению, 26-27 октября и 1-3 ноября будут запрещены стоянки автомобилей на подступах к кладбищам Рокантишкес, Карвялишкес, Салтонишкес и Кайренай, вблизи автобусных остановок, кольцевых развязок, а также введены ограничения движения.

Также вносятся изменения в движение общественного транспорта, чтобы сделать автобусные и троллейбусные маршруты более удобными и быстрыми. Информация о работе общественного транспорта в выходные дни размещена на остановках общественного транспорта и на интернет-сайте http://www.vilniustransport.lt.

В эти выходные, а также 1-3 ноября, автобусы в направлениях Рокантишкес, Антакальнис, Карвелишкес будут ходить чаще. Кроме того, в эти дни будет усилен контроль стоянок автомобилей на подступах к кладбищам.

1-3 ноября движение на Рокантишкских, Карвелишкских, Салтонишкских, Каиренских кладбищах будет перенаправлено на объездные пути. Эти изменения вступят в силу с 7 утра и будут действовать до 10 вечера. Полиция усилит патрулирование.