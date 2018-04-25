Знакомьтесь – это наша новая подопечная Лира. Кошечку нашла и подобрала одна из волонтеров нашего приюта около двух месяцев назад. Малышка была очень сильно простужена, у нее даже выпала шерсть на ушах и шее. Волонтер окружила кошечку заботой, и она быстро поправилась. Все же весит она лишь 2,5 кг, хотя это уже взрослое животное, просто из-за лишений уличной жизни и голодания она так и осталась размером с котенка. Лира обожает внимание, к тому же она очень говорливая, так что по утрам вам не нужен будет будильник и всегда будет рядом мурлыка-собеседник! Ждем ответственных, любящих животных людей, которые хотели бы познакомиться с нашей Лирой.

Наш тел. 8 605 33452, сайт в Интернете www.lese.lt.

Команда «Лесе».