Лишенному депутатского иммунитета П. Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лишенному правовой неприкосновенности члену сейма Пятрасу Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).

По сообщению ССР, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что П. Гражулис с мая 2015 года по февраль 2017 года стремился получить и получал имущественную выгоду от компании Judex, действуя незаконно в интересах этой компании, и стремясь к тому, чтобы в связи с выявленными нарушениями этой компании не запретили экспорт за границу.

«Есть предположение, что такими своими действиями член сейма системно, длительное время пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, принижал престиж занимаемой должности, авторитет Сейма Литовской Республики и члена сейма, нарушил принципы, закрепленные в Конституции и нарушил присягу члена сейма – по этой причине государство понесло большой неимущественный ущерб», – говорится в сообщении ССР.