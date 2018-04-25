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Лишнее – не выбрасывать!

  • Фото pixabay.com

Франция запретит компаниям выбрасывать нераспроданные товары.

Парламент Франции принял закон, направленный на сокращение отходов и запрещающий компаниям по производству дизайнерской одежды и предметов роскоши выкидывать нераспроданный или возвращённый товар. Согласно новому закону, все товары, которые компания не смогла продать, должны быть отданы на благотворительность, использованы повторно либо отправиться на переработку. Новые правила касаются не только товаров, произведённых на территории Франции, но и импорта.

Запрет распространяется на такие товары, как дизайнерская одежда и аксессуары, косметика и электроника, а также средства гигиены.

Помимо благотворного влияния на окружающую среду за счёт сокращения количества отходов, данное нововведение наверняка понравится и потребителям, ведь теперь компаниям ничего не остаётся, кроме как распродавать «излишки» за бесценок или отдавать на благотворительность либо переработку.

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Напомним, что власти Франции задумываются о судьбе утилизируемых излишков производства не впервые. Страна уже имеет опыт запрета выброса товаров. С 2016 года французские супермаркеты не могут утилизировать продукты. Еду либо отдают нуждающимся, либо перерабатывают, если срок годности товара истёк. За нарушение данного правила магазинам грозит внушительный штраф в размере 10 тысяч евро.

Стоит отметить, что новый запрет отличается от предшествующего как раз тем, что размер штрафа… пока не прописан. Следовательно, производители товаров и реализующие их магазины вряд ли будут новых правил придерживаться.

«Если нет наказания, люди могут просто проигнорировать правила», – справедливо замечает один из авторов законопроекта об ограничении для супермаркетов.

rg-rb.de

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