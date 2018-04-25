Лишнее – не выбрасывать!

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Франция запретит компаниям выбрасывать нераспроданные товары.

Парламент Франции принял закон, направленный на сокращение отходов и запрещающий компаниям по производству дизайнерской одежды и предметов роскоши выкидывать нераспроданный или возвращённый товар. Согласно новому закону, все товары, которые компания не смогла продать, должны быть отданы на благотворительность, использованы повторно либо отправиться на переработку. Новые правила касаются не только товаров, произведённых на территории Франции, но и импорта.

Запрет распространяется на такие товары, как дизайнерская одежда и аксессуары, косметика и электроника, а также средства гигиены.

Помимо благотворного влияния на окружающую среду за счёт сокращения количества отходов, данное нововведение наверняка понравится и потребителям, ведь теперь компаниям ничего не остаётся, кроме как распродавать «излишки» за бесценок или отдавать на благотворительность либо переработку.