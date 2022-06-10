«Литовские железные дороги» о первых крупных увольнениях объявили еще в начале февраля этого года. На тот момент в связи с ограничениями на транзит удобрений из Беларуси и потерей значительных доходов до конца года планировалось уволить 300 рабочих.

Всего через несколько месяцев, в конце апреля, госпредприятие «Литовские железные дороги» пересмотрело свои планы и объявило о планирующемся увольнении 2000 сотрудников. Наибольшая доля попадающих под сокращение сотрудников – 1200 человек – работает в дочерней компании «LTG Cargo», 500 – в «LTG Infra» и около 300 – в «LTG».

Демонстрируя социальную ответственность, компания заявляет, что не оставит увольняемых работников на произвол судьбы и создаст колл-центр, где работников будут консультировать по вопросам Трудового кодекса. Боюсь, что такая помощь – в большей степени издевательство и демонстрация притворной чуткости…

Служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики работает над вопросами занятости, консультирует безработных, организует программы переквалификации и помогает безработным найти новую работу, поэтому компании «Литовские железные дороги» стоит заняться поиском возможностей для дальнейшей эффективной деятельности, а не растрачиваться на нехарактерные для нее функции. В противном случае через пару месяцев дождемся уточненного сообщения о еще большем количестве увольнений.

Еще хуже ситуация с увольнением сотрудников в государственной компании «Почта Литвы», которая в середине мая объявила об увольнении 600 сотрудников. Из 16 процентов всех сотрудников «Почты Литвы» больше всего не повезло почтальонам и специалистам по обслуживанию клиентов. По словам представителя компании, волна увольнений затронет самые отдаленные филиалы предприятия.

«Почта Литвы», как и «Литовские железные дороги», не бросает своих… Представитель компании считает, что, возможно, поможет уволенным сотрудникам написать резюме, если это необходимо. Даже мертвому припарка, вероятно, была бы более действенным средством, чем такая «помощь» изгнанному человеку.

Я часто слышу жалобы от пожилых людей на то, что пенсии, доставляемые «Почтой Литвы» на дом, приносят с опозданием. С беспокойством жду эту волну увольнений, которая точно не будет способствовать своевременной доставке пенсий людям. И, наоборот, из-за нехватки работников можно предсказать, что будут случаи, когда пенсии будут задержаны на несколько недель вместо нескольких дней.

Почтальоны «Почты Литвы» вообще явление уникальное. Для пожилых людей, живущих в отдаленных районах, они являются чуть ли не единственной связью с остальным миром. Люди ждут почтальонов не только из-за пенсий, но и из-за возможности пообщаться, услышать новости или просто увидеть человека. Для одиноких, живущих в отдаленной местности пенсионеров почтальон — самый близкий человек, поэтому разрыв этой связи будет крайне болезненным.

Наконец, цель государственного предприятия состоит не только в получении дохода. Игнорируя социальный аспект, мы уже давно могли разрешить приватизацию «Почты Литвы», но не сделали этого, понимая контекст и чувствуя социальную ответственность. Люди ждут от государства не только понимания, но и реальных шагов в проявлении социальной ответственности и чуткости.

Сомневаюсь, что лучший способ спасения от убыточной деятельности — это увольнять людей. Необходимо уделять больше внимания возможности получения дохода за счет новых услуг, поиску инноваций и, таким образом, увеличению доходов и стоимости компании. Если бы мы все делали, считая прибыль, мы бы не только бродили зимой по нечищеным тротуарам, но и о подавляющем большинстве социальных услуг, предоставляемых государством, пришлось бы забыть.