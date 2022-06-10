О порядке компенсации затрат на энергоресурсы



Как долго жителям будет предоставляться компенсация за газ и электричество?

Компенсация за электричество и газ жителям предусмотрена с 1 июля по 31 декабря 2022 г.

Кто из потребителей может рассчитывать на компенсацию? Получат ли компенсацию те, кто не выберет независимого поставщика электроэнергии?

Компенсацию получат частные потребители и другие потребители электроэнергии, у которых есть право на тарифы для частных потребителей (например, жилтоварищества, администраторы жилых домов). Компенсацию получат как те, кто выбрал частного поставщика, так и те, кто пользуется услугой гарантийной поставки.



Что надо делать, чтобы получить компенсацию?

Компенсация насчитывается автоматически. Размер компенсации будет указан в представленном счете на оплату.

Каков порядок оплаты при получении компенсации?

Размер компенсации можно увидеть в счете. Он будет указан в отдельной строке. Однако компенсация будет указана в счете за следующий месяц. Например, компенсацию за июль укажут в счете за август, а за август — в счете за сентябрь и т.д.

Как применяется компенсация в случае использования двойного тарифа на электроэнергию?

Если клиент пользуется планом двойного тарифа, то компенсацию будут применять отдельно к каждой зоне. Например, если дневной тариф 33 цт/кВт, то к нему применяется компенсация 9 цт/кВт, а если ночной — 24 цт/кВт, то компенсация применяться не будет.

Будет ли действовать компенсация, если тариф 24 цт/кВт или меньше?

Нет, в этом случае компенсация не полагается.

Будет ли сумма компенсации зависеть от декларированных показаний счетчика?

Да, важно ежемесячно декларировать потребление электроэнергии за текущий месяц выбранному поставщику.

Если по истечении периода компенсации (после 31 декабря 2022 года) будет установлено, что потребитель задекларировал меньшее потребление электроэнергии, дополнительная компенсация не будет выплачиваться.

Если после окончания периода компенсации (после 31 декабря 2022 года) будет установлено, что потребитель задекларировал слишком большое количество электроэнергии, будет выставлен счет с указанной суммой компенсации, подлежащей возврату.

Полагается ли компенсация потребителям, которые сами участвуют в производстве электричества?

Да, такие потребители смогут пользоваться компенсацией.