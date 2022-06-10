Поспешная приватизация

«Как же так получилось, что один из лучших реабилитационных центров в Литве так «запущен», а государственное учреждение хочет как можно скорее избавиться от такого важного центра для пациентов, врачей и ученых?» — спрашивает Ю. Сабатаускас. Он утверждает, что есть основания полагать, что «желание RVUL продать центр не основано ни на каких объективных аргументах».

Здания в престижном месте уже давно вызывают интерес, но в этот раз все делается невероятно быстро: объект может быть продан всего за несколько месяцев. Считавшийся одним из лучших и успешно функционировавший на протяжении тридцати лет реабилитационный центр вдруг становится не нужным ни Минздраву, ни Республиканской больнице.

Сценарий повторяется и становится обыденным: корпус, отремонтированный на средства ЕС, какое-то время эксплуатируется «для галочки», чтобы соответствовать требованиям финансирования, а затем – приходит в упадок. Почему часть неиспользуемых помещений даже после скачка цен на отопление обогревались на всю мощность? Накопилось много вопросов, на них должны будут отвечать учреждения и конкретные ответственные лица», — говорит Ю. Сабатаускас.

Депутата также не убеждают расчеты Минздрава и Республиканской больницы относительно инвестиций, необходимых для реконструкции. «Руководитель Республиканской больницы Елена Куткаускене заявляет, что ремонт того не стоит и никогда не окупится. Но центр не является частной клиникой и не принадлежит г-же Елене. Как глава государственной больницы эта дама должна понимать, что государство собирает налоги со своих граждан и поэтому должно предоставлять необходимые услуги населению, стоит это того или нет. Ни государство, ни система здравоохранения не являются семейным ЗАО», — отмечает политик.

Ю. Сабатаускасу странными кажутся и комментарии заместителя министра здравоохранения Дангуоле Янкаускене.

«Заместитель министра рассказала о ландшафте, землевладельцах и других якобы имеющихся препятствиях на пути реновации центра. Странно, что много лет действующее реабилитационное учреждение вдруг становится неподъемной ношей для государства, и в то же время возможных покупателей все устраивает, и замминистра полностью убеждают их аргументы.

Странно, когда с такими заявлениями публично выступают представители системы здравоохранения, много лет работающие в этой системе, чьи обязанности — защищать общественные интересы, пациентов, врачей, здоровье людей. Что-то здесь не так», — убежден Ю. Сабатаускас.