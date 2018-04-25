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Лиссабон планирует потратить 14,5 млн на интеграцию бездомных

Фото из открытых истчников

В настоящее время в столице Португалии более 350 бездомных.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на португальские СМИ, Городской совет Лиссабона предложил потратить 14,5 млн евро на программу для бездомных. План рассчитан на 4 года и предусматривает дополнительные социальные меры, в частности по увеличению количества временного жилья для бездомных, приобретению нового оборудования. Такая мера беспрецедентна для страны, она направлена на сокращение неравенства.

Количество временного жилья к 2023 году планируется увеличить до 400 домов. Данное жилье также будет служить убежищем для людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Также чиновники планируют специальные гранты для трудоустройства бездомных.

Напомним, что по последним подсчетам на улицах Лиссабона живет 361 бездомный. Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 — на улице.

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