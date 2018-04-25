Litgrid: частичные испытания энергосистемы в изолированном режиме завершены

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid провел частичные испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме.

Компания Litgrid в воскресенье сообщила, что они прошли слаженно и уже завершены.

Первые результаты испытания показывают, что производители электроэнергии готовы к изолированной работе в аварийном режиме, управлению частотой и реагированию на ее изменения в случае необходимости.

В испытаниях участвовали 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция, перемычка NordBalt и перемычка с Польшей LitPol Link.