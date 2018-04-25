Литовская Bite обеспечит связью 100 тыс. ед. оборудования компании США

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Литовская телекоммуникационная компания Bite Lietuva обеспечит связью более 100 тыс. установок определения местоположения американской компании iTraq.

Bite Lietuva победила на конкурсе, объявленном компанией США, которая стала крупнейшим бизнес-клиентом литовского оператора связи по количеству SIM-карточек.

«Прежде всего, мы меньше и быстрее, чем крупные американские операторы, поэтому может предложить более гибкое обслуживание. Мы также эффективно решаем вопрос покрытия связью территории США», – отметил в пресс-релизе руководитель Bite Пранас Куйсис.

iTraq производит оборудование для определения местоположения, предлагает решения по отслеживанию багажа, транспортных средств, обнаружению местонахождения людей.

По данным литовского агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, в прошлом году США были третьим по размеру рынком экспорта телекоммуникационных услуг Литвы – туда было экспортировано услуг на 8,5 млн евро.