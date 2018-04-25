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Новый аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Фото pixabay.com

«Интерфакс» сообщает, что новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил глава компании, осуществляющей строительство, Энгельберт Лютке-Дальдруп.

По его словам, 31 октября 2020 года столица Германии наконец-то обзаведётся аэропортом, «который соответствует всем международным стандартам». При этом в связи с пандемией масштабных торжеств по случаю открытия воздушной гавани не планируется.

Напомним, строительство нового аэропорта Берлина началось в 2006 году. Первоначально его хотели открыть в 2011 году. Проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию местные СМИ связывали с пожарной безопасностью и коррупцией.

tourister.ru

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