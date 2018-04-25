С. Сквярнялис: экономика оживает, но возникает беспокойство по поводу экспортных рынков

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Оживление литовской экономики и его прогнозы настраивают оптимистично, однако беспокойство вызывают экспортные рынки, в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшиться на внешних рынках, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Если смотреть, как собираются налоги, движется экспорт, то действительно и третий, и последний кварталы настраивают оптимистично. Конечно, наибольшее беспокойство связано с нашими экспортными рынками, поскольку мы все-таки открытая экономика. Процессы, происходящие в других государствах – если ситуация начнет меняться, ухудшаться, конечно, повлияют на нас», – сказал С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, риск для литовского бизнеса есть и в Беларуси, сотрясаемой политическим кризисом.

Премьер еще раз подчеркнул, что Беларуси не выгодно направлять свои грузы из Клайпедского порта в Россию, однако признал, что режим может прибегнуть к экономически невыгодным решениям.

«В это трудно поверить, – хотя все возможно, если в государстве диктатура, – никакие экономические парламенты, никакие: и если говорить о насыпных грузах, и если говорить о нефтепродуктах, Беларуси не выгодно переориентировать на российские порты. Это стало бы просто еще одним экономическим крахом»,– сказал С. Сквярнялис.

По новейшим прогнозам Банка Литвы (Центробанка), экономика Литвы в этом году должна сократиться на 2%, а в следующем году внутренний валовой продукт (ВВП) должен вырасти на 3,1%.