Литовские экспортеры в Мексике и Бразилии сталкиваются с конкуренцией российского зерна

«Что касается Мексики и Бразилии, то Литва уже была очень близка к продаже, но покупатели выбрали более дешевое зерно российского происхождения. Однако мы получаем заявки из этих стран, поэтому мы не сдаемся», — сказал BNS Шимас.

По его словам, по сравнению с предыдущим сезоном перед экспортерами стоит большой вызов конкуренции с Россией и отчасти с Украиной.

«Особенно Россия завалила рынки предложениями дешевого зерна. Поэтому у нас остались те страны, которые из принципа или из солидарности с Украиной не покупают российскую пшеницу или предпочитают ее более высокого качества, которое и может предложить Литва, а следовательно согласны платить за качество больше», — сказал Шимас.

По его словам, на данный момент также ведется интенсивная работа для участия в египетских государственных тендерах, согласовываются требования и другие детали возможных продаж, отправляются образцы, налаживаются связи с переработчиками зерна. Кроме того, идет согласование и с США.

Он также подчеркнул, что большие рынки очень важны для Литвы, потому что они много покупают и гарантируют стабильность.

«В качестве примера хочу отметить, что после открытия китайского рынка мы за полгода экспортировали полмиллиона тонн. Экспорт зерна из Литвы составляет от 4,5 млн. тонн. тонн до 5,5 млн. тонн», — пояснил BNS Шимас.

На прошлой неделе Agrococerno grudai объявила, что будет экспортировать пшеницу в Ирак. По данным компании, 50 тыс. тонн литовской пшеницы будут доставлены в порт Ум-Касра. По словам Шимаса, на этом рынке до сих пор преобладала пшеница из США, Австралии и Канады.

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