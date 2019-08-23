Литовские железные дороги возобновили тендер на электрификацию участка Вильнюс-Клайпеда

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Государственным Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai — LG) не удаётся завершить объявленный полтора года назад конкурс стоимостью 250 млн евро. Компания продлила срок подачи заявок до середины сентября.

Литовские железные дороги заявок квалифицированных участников ожидали до 16 июля, но крайний срок был продлён до 19 августа. Сейчас срок подачи заявок продлён ещё на месяц, подтвердил BNS представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас.

По данным BNS, тендер был возобновлен в середине июля из опасений железнодорожников, что из-за разногласий между потенциальными подрядчиками и компанией по проекту может быть не получено ни одного предложения.

В конце июля один из семи претендентов, французская группа по строительству инфраструктуры Eurovia и её дочерняя компания Eurovia Lietuva объявили о своём выходе из конкурса.

По данным BNS, в конкурсе принимают участие состоящий из испанских компаний Elecnor и Instalaciones Inabensa консорциум Inabelec, французской Alstom, литовской Kauno tiltai с Trakcja PRKiI из Польши, Cobra Instalaciones Y Servicios из Испании, кроме него участвуют консорциумы в лице литовских компаний ATEF-Euroope и Telekonta.

Конкурс на электрификацию Вильнюсского железнодорожного узла и участка Кайшядорис-Клайпеда Литовские железные дороги объявили в декабре 2017 года.

Планируется, что после реализации проекта более трёх четвертей всех грузов и две трети пассажиров в Литве будут перевозиться по электрифицированной железной дороге.

В настоящее время протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в Литве составляет лишь 9% всей железнодорожной сети. По данным Литовских железных дорог, это самый низкий показатель в ЕС, где электрифицированные железные дороги составляют в среднем 52,7%.