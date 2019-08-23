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Старейший в мире домашний питомец отпраздновал 121-летие

Фото pixabay.com

Жительница Великобритании Шейла Флорис отпраздновала на днях 121-летие своей питомицы — средиземноморской сухопутной черепахи по кличке Томми. На сегодняшний день это самое старое домашнее животное в мире. Об этом пишет издание Metro, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Московский комсомолец».

Несмотря на кличку, Томми — девочка. Черепахе по ошибке дали мужское имя, думая, что она — самец. Томми родилась в 1898 году. Когда животному было 11 лет, его приобрела за 1 фунт бабушка нынешней хозяйки Шейлы Флорис. Черепаха пережила две мировые войны и шестерых британских королей.

Сейчас хозяйке долгожительницы 62 года. Женщина, с детства ухаживавшая за Томми, поделилась секретами долголетия питомицы. По словам Шейлы, это диета из садовых сорняков и здоровый сон: черепаха по полгода пребывает в спячке, пробуждаясь к началу апреля. Но самое главное — забота и любовь хозяев. По словам Шейлы Флорис, именно поэтому животное отличается крепким здоровьем, и ему никогда не доводилось бывать на приёме у ветеринара.

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