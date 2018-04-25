Литовский молокопереработчик Vilkyskiu pienine не планирует дивидендов

В этом году один из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine не планирует выплачивать дивиденды – всю подлежащую распределению прибыль в размере 16,722 млн евро предлагает перенести на следующий финансовый год.

Окончательное решение по этому вопросу примут акционеры компании на заседании 30 апреля, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

По данным аудита, в прошлом году чистые убытки Vilkyskiu pienine составили 4,059 млн евро – в два раза больше, чем в 2018 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 11,3% до 140,492 млн евро.

Акции Vilkyskiu pienine котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.