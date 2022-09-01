Литовский завод удобрений Achema приостанавливает деятельность

Компания начинает подготовку к более длительному отключению части оборудования в четверг, а часть оборудования должна будет функционировать даже после остановки производства.

После временной приостановки работы часть сотрудников будет отправлена в простой на полмесяца, часть – на месяц, им полагается выплата в размере 40-процентнов от средней заработной платы.

Рамунас Миляускас, глава Achema, ранее подтвердил, что около 5% сотрудников планируется уволить.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), на предприятии работает около 1250 человек.

Крупнейший потребитель природного газа в Литве Achema с осени прошлого года не работает на полную мощность.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено