Литовское экономическое чудо

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Экономистов удивил рост экономики Литвы в первом квартале этого года, когда в стране действовал строгий карантинный режим, сообщает BNS. Однако одновременно они отмечают, что неожиданному росту способствовали различные технические факторы.

Опрошенные на этой неделе BNS экономисты прогнозировали либо скромный рост внутреннего валового продукта, либо его сокращение, однако Департамент статистики сообщил, что экономика Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2020-го выросла на 1%, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 1,8%.

«Результаты удивили, и не в первый раз. Во время второго карантина литовская экономика стала словно восьмым чудом света. Если не смотреть на то, что треть бизнеса не могла полностью заниматься своей деятельностью, мы смогли сгенерировать положительный рост», – сказал BNS на минувшей неделе экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. «Когда включится полный двигатель экономики, то есть и эта треть компаний, показатели роста могут быть достаточно впечатляющими», – добавил он.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также сказал, что был удивлен результатами. И он, и Ж. Маурицас отметили, что результаты первого квартала корректируют в лучшую сторону и годовые прогнозы роста экономики.

Т. Повилаускас считает, что значительное влияние на результаты ВВП в первом квартале оказал экспорт компании молекулярных реагентов Thermo Fisher. «Конечно, мы не узнаем, насколько это способствовало, пока нет расклада по различным секторам, но мы уже видим, что с декабря прошлого года значительно подскочил экспорт реагентов», – сказал BNS Т. Повилаускас.

«Это влияние на ВВП могло быть и больше одного процента. Однако и без экспорта реагентов промышленность росла», – подчеркнул он.

Экономист SME Finance Александр Изгородин обращает внимание на то, что «экономику в первом квартале тянул вверх рост объемов производства химических веществ и освобождение в середине марта розничной торговли. Вероятно, самая большая экономическая неопределенность, связанная с пандемией, уже позади».

Информация «ЛК», BNS