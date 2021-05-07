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Вспышки птичьего гриппа

Фото pixabay.com

В апреле в Литве был выявлен быстро распространяющийся птичий грипп в малых хозяйствах, и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас на минувшей неделе заявил, что болезнь попала в страну из Польши. 

«Весна — период приобретения несушек, в Литву 17 апреля была ввезена партия зараженных кур, инфекция распространилась в 17 хозяйствах Вильнюса и района, в Электренай, Молетай и Ширвинтай», – сообщил министр на пресс-конференции. Он призвал содержащих птиц сообщать о падеже кур в хозяйствах, сообщает BNS.

По сообщению службы, особенно должны озаботиться владельцы птиц, которые приобретали их на рынках Рудамины, Майшягалы и Лентвариса. Как информировала BNS, в Литве установлено 18 очагов птичьего гриппа, 427 птиц уничтожено, еще пять случаев расследуются. По имеющимся данным, из Польши было доставлено 600 кур. Служба усилила контроль над торговлей, сотрудничает с погранслужбой, с тем чтобы проверки на границе были строже.   

В Польше сейчас установлено более 260 вспышек птичьего гриппа, уничтожено более 8 млн птиц, а в Европе – более 16 млн.

Глава Государственной продовольственно-ветеринарной службы Мантас Сташкявичюс отметил, что в связи с установленными очагами может остановиться экспорт мяса птицы с крупных птицефабрик страны в третьи страны. 

По его словам, если рядом с местностью, где установлена вспышка болезни, находится коммерческое хозяйство или крупные птицефабрики, в отношении них применяются ограничения. «Это значит, что крупные предприятия не смогут экспортировать в третьи страны. Это огромный экономический убыток», — сказал М. Сташкявичюс BNS.

По его словам, Еврокомиссия (ЕК) уже информирована о ситуации в Литве, ей предстоит решить, можно ли будет вывозить из страны мясо птицы в другие страны Евросоюза (ЕС). Между тем с третьими странами у Литвы согласованы ветеринарные сертификаты — в них предусмотрены условия экспорта в случае обнаружения в стране птичьего гриппа. 

«На сегодняшний день  экспорт в третьи страны приостановлен, нужно сохранить возможность, чтобы птицефабрика могла вывозить (продукцию) только на рынок ЕС. Все будет зависеть от решения ЕК, но третьи страны точно на какое-то время закроются», — сказал М. Сташкявичюс. По его словам, литовские предприятия экспортируют довольно много мяса птицы в Китай, Японию, Вьетнам, Беларусь и Казахстан. 

По данным минувшей недели, подтверждены очаги патогенного птичьего гриппа в хозяйствах в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Тракайском, Ширвинтском и Молетском районах, в Электренском самоуправлении, где уничтожено более 400 кур.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба информирует, что в случае малейшего подозрения, что домашняя птица заболела (апатия, перестала есть, пить, появляются синеватые пятна на гребне) или внезапно умерла, необходимо предпринять следующие шаги, чтобы остановить распространение болезни:

1. немедленно сообщить в ближайшее территориальное подразделение Государственной продовольственно-ветеринарной службы, позвонить по бесплатной круглосуточной телефонной линии ГПВС по номеру 8 800 40 403 или частному ветеринару;

2. не закапывать трупы без уведомления ветеринарной службы, так как смертность многих видов домашней птицы очень высока в случае вспышки высокопатогенного птичьего гриппа;

3. инспекторы проинформируют вас о необходимых действиях. По прибытии возьмут образцы тушек для тестирования на птичий грипп;

4. как только инфекция будет подтверждена в хозяйстве, ветеринарная служба примет меры для безопасного умерщвления птиц, проведет соответствующую дезинфекцию;

5. вирус птичьего гриппа может передаваться механически через одежду, обувь или транспортные средства, поэтому очень важно не посещать места содержания зараженных птиц.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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