РДТЛ открывается для зрителей – чтобы вернуться к жизни, нужна воля

Фото Дмитрия Матвеева

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) снова открыл двери для зрителей долгожданной премьерой спектакля «Воля» по рассказам Василия Шукшина, которая прошла на Большой сцене.

Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова считает, что сейчас очень необычное время: после открытия в середине весны театр будто заново начинает новый творческий сезон. «Первые в этом году встречи со зрителями начинаются с созданной еще осенью «Воли». Это уникальный случай. Наши актеры продолжительное время «жили» в спектакле без возможности выступить с премьерой! Мы представляем, насколько за это время был ослаблен общий культурный тонус общества, поэтому предлагаем зрителям воспользоваться возможностью снова вернуться в театр, потому что никто из нас не может быть уверен в том, как долго будут продолжаться эти послабления карантина. Верим, что в мае посещаемость театра будет только расти, ведь мы планируем показать лучшие наши спектакли. Несомненно, чтобы вернуться к жизни, нужна воля», – говорит О. Полевикова.

«Мы привыкли жить в ожидании возобновления деятельности театра. За эти долгие месяцы появилась некоторая внутренняя растренированность, ибо душа актера живет отдачей и сопереживанием героям на сцене. Наши чувства необходимо раскачать. Театр – как доменная печь, которую необходимо распалить, чтобы она выдавала качественный результат. Театр «остывает» без зрителей, а зрители – без театра. Возможно, за это время некоторые зрители отвыкли находиться в театре и вместе с нами размышлять, плакать, смеяться, сопереживать. Театр помогает побеждать человеческое одиночество и страхи. В театре ты остаешься наедине с собой и своими переживаниями, но не в одиночестве. Ты веришь в искренность, увиденную на сцене, и ты счастлив оказаться среди людей, которые разделяют твои переживания. Наконец-то театр и зритель встретятся и будут заново учиться быть вместе», – говорит главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель.

Режиссер спектакля «Воля» по рассказам В. Шукшина – В. Гурфинкель, сценографию и костюмы создала художник Ирена Ярутис, автор инсценировки – Илья Губин, хореограф – Ирина Ткаченко, композитор – Виталий Истомин, художник по свету – Евгений Козин.

В эпическом спектакле «Воля» талантливые актеры РДТЛ создали яркие типажи персонажей, объединенных страстью, беспокойством о завтрашнем дне, о своем будущем. В спектакле задействованы Тельман Рагимов, Вячеслав Лукьянов, Александра Метальникова, Инга Машкарина, Евгения Гладий, Елена Орлова, Андрюс Даряла, Максим Тухватуллин, Александр Агарков, Юрий Щуцкий и др.

«Шукшин – это явление, – говорит актриса Инга Машкарина, исполняющая в спектакле роль гражданки Киселевой. – Он очень актуален в наше сложное время. Мы все бежим куда-то, суетимся и зачастую забываем, что все мы – люди, думающие, что жизнь будет длиться вечно. К сожалению, никто не знает, что произойдет через секунду. Читая рассказы Шукшина, чувствуешь, что струнки твоей души звучат, и ты понимаешь, что у тебя эта душа есть. Я советую всем соприкоснуться с Шукшиным – он поможет понять, бездушны ли вы или с душой, с сердцем или без него».

Писатель, актер, кинорежиссер, общественный деятель Василий Шукшин (1929-1974), создавая литературные произведения и фильмы, стремился показать мир разнопланово, со всеми мелочами, свойственными человеческой жизни. В творчестве автора раскрываются сложные социальные и психологические ситуации, которые были продиктованы жизнью в то время.

«Смысл существования человека – основной мотив в творчестве Шукшина. Его героев создает смешение максимализма и неисчерпаемой, невероятной страсти. Он – замечательный писатель, магический. Однако, видя его внешнюю простоту, понимаешь, что эта простота – обман», – говорит режиссер В. Гурфинкель.

Спектакль в одном действии «Воля» идет на русском языке с литовскими субтитрами.

После премьерного спектакля РДТЛ в мае покажет лучшие свои постановки: «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах», «Идиот», «Сказка о царе Салтане», «Сволочная любовь» и др.

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